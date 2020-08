Dl Agosto, stanziati 500 milioni per settore automotive

(Teleborsa) - 410 milioni per incentivi all’acquisto di modelli ae 90 al fondo per favorire l’installazione didielettrica. Sono così ripartiti i 500 milioni stanziati dal Governo nelper permettere al settore automotive una ripresa dopo lo shock della crisi da Coronavirus.Di questi 250 milioni andranno per l'acquisto dei cosiddetti(ibride non ricaricabili alla spina e medio-piccole Euro 6), mentre 150 milioni andranno alla fascia più “verde”, quella delle auto 100% elettriche e delle ibride con batteria ricaricabile.Confermate ledipreviste dal precedente Decreto Rilancio. Con ladi un veicolo in base al livello di g/km di Co2 emessa dalla nuova auto è possibile richiedere 8mila euro nella fascia 0-20, 4.500 euro nella fascia 21-60, 1.750 euro nella fascia 61-90 e 1.500 euro in quella 91-110. In tutti i questi casi è riconosciuto un contributo addizionale del venditore di 2mila euro.la, invece la tabella diventa: 5mila tra 0 e 20 g/km di CO2, 2.500 tra 21 e 60, 1.000 euro tra 61 e 90 mille euro e 750 euro tra 91 e 110 si scende a 750 euro. In questi casi ildel concessionario è di mille euro.Infine, cinque milioni di euro sono stanziati per glial passaggio di proprietà per chi rottama unda Euro 0 a Euro 3 e ne acquista uno Euro 6 fino a 60 g/km di CO2 e per la misura in base alla quale le persone fisiche chehanno diritto ad altri 750 euro, utilizzabili sulla vettura acquistata oppure come credito d'imposta entro tre anni per monopattini elettrici, biciclette elettriche o tradizionali, abbonamenti al trasporto pubblico o al car sharing.