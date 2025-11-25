Milano 17:35
Economia, Macroeconomia
USA, scorte industria agosto inv. m/m vendite +0,2% m/m
(Teleborsa) - Negli Stati Uniti, ad agosto 2025, il valore combinato delle vendite del settore distributivo e delle spedizioni dei produttori, rettificato per le differenze stagionali e dei giorni di negoziazione ma non per le variazioni di prezzo, è stato stimato a 1.950,9 miliardi di dollari, in aumento dello 0,2% (±0,1%) rispetto a luglio 2025 e del 4,4% (±0,3%) rispetto ad agosto 2024.

Le scorte dei produttori e del commercio per agosto, rettificate per le differenze stagionali e dei giorni di negoziazione ma non per le variazioni di prezzo, sono state stimate a un livello di fine mese di 2.663,7 miliardi di dollari, praticamente invariate (±0,1%) rispetto a luglio 2025, ma in aumento dell'1,1% (±0,3%) rispetto ad agosto 2024.

Il rapporto scorte/vendite aziendali totale, basato sui dati destagionalizzati a fine agosto, era pari a 1,37. Il rapporto di agosto 2024 era 1,41.

