USA, scorte industria agosto inv. m/m vendite +0,2% m/m

(Teleborsa) - Negli Stati Uniti, ad agosto 2025, il valore combinato delle vendite del settore distributivo e delle spedizioni dei produttori
, rettificato per le differenze stagionali e dei giorni di negoziazione ma non per le variazioni di prezzo, è stato stimato a 1.950,9 miliardi di dollari, in aumento dello 0,2%
(±0,1%) rispetto a luglio 2025 e del 4,4%
(±0,3%) rispetto ad agosto 2024.
Le scorte dei produttori e del commercio
per agosto, rettificate per le differenze stagionali e dei giorni di negoziazione ma non per le variazioni di prezzo, sono state stimate a un livello di fine mese di 2.663,7 miliardi di dollari, praticamente invariate
(±0,1%) rispetto a luglio 2025, ma in aumento dell'1,1%
(±0,3%) rispetto ad agosto 2024.
Il rapporto scorte/vendite aziendali totale
, basato sui dati destagionalizzati a fine agosto, era pari a 1,37. Il rapporto di agosto 2024 era 1,41.(Foto: Carlee Dittemore / Unsplash)