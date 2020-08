Prysmian si conferma positiva dopo Buy di Equita

Prysmian

(Teleborsa) - Moderatamente positiva, che scambia con un progresso dello 0,31%, sotto i massimi intraday. Il titolo beneficiava in mattinata del Buy di Equita che indica un TP di 21 euro.Nell'esprimere il giudizio, il Broker alcuni progetti in Australia e diverse opportunità di business nelle rinnovabili e nei cavi sottomarini, mentre a livello di aree geografiche, potrebbe esservi una evoluzione rispetto alle tradizionali aree europea e nordamericana.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22,88 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 22,61. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 23,15.