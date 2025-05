Prysmian

Jefferies

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, sale in Borsa con gli analisti diche incrementano ilper azione dai precedenti 57 euro.si attesta a 55,3 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 55,81 e successiva a 56,71. Supporto a 54,91.