Prysmian, John Andrews nuovo Chief HR & Organization Officer

Prysmian

(Teleborsa) - A partire dal 1° luglio 2025, John Andrews sarà Chief HR & Organization Officer diLo comunica la società con una nota aggiungendo chedi Prysmian in Nord America.In passato ha assunto ruoli di leadership sia nell’ambito HR sia in quello operativo all'interno di Prysmian e, prima ancora, in General Cable, azienda in cui è entrato nel 2011 e che è stata acquisita da Prysmian nel 2018. Prima della sua esperienza in General Cable, Andrews ha lavorato anche in CEMEX e US Steel. Ha avuto un ruolo chiave nell’integrazione di Encore Wire, società acquisita da Prysmian nel 2024.