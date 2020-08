Alitalia, De Micheli: prossima settimana incontro su Newco

Autostrade per l'Italia

(Teleborsa) - "Dalla prossima settimana i quattro ministri coinvolti si confronteranno sul decreto per la costituzione della Newco" per la nuova Alitalia. E' quanto ha affermato il, a margine di un incontro al Meeting di Rimini. "Le linee guida del piano industriale che come governo avevamo abbozzato stanno diventando sempre più approfondite - ha spiegato De Micheli -. Nel decreto agosto c'è la norma che accelera la costituzione della nuova società e quindi dalla prossima settimana i quattro ministri coinvolti si confronteranno sul decreto per la costituzione della Newco"."La decisione di ricostruire Alitalia attraverso la Newco - temporaneamente di proprietà dello Stato e progressivamente orientata al mercato - è molto finalizzata alla capacità che la gestione dello spazio aereo, degli aeroporti e quindi delle compagnie aeree può avere per veicolare il turismo nel nostro Paese" - ha aggiunto il titolare del dicastero - sottolineando che ci sono dati del 2019 sulle compagnie aeree che dimostrano come "il potenziamento del ruolo di Alitalia a livello internazionale può consentire" all'Italia "di andare ad acchiappare un numero di turisti di gran lunga superiore anche per aree che magari nel passato erano secondarie sul fronte turistico che invece potranno diventare strategiche".Quanto al capitolo vendita di, De Micheli ha fatto sapere che il ministero "ha completato l'attività di verifica del piano economico-finanziario" per la vendita dia CDP. Pretendiamo - ha detto il ministro - che vengano rispettati gli accordi del 14 luglio e riteniamo di avere anche gli argomenti e le modalità corrette per far rispettare quegli accordi".