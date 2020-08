USA, peggiora l'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia

(Teleborsa) - Segnali di debolezza giungono ancora una volta dall'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia, negli Stati Uniti, dove c'è un peggioramento delle aspettative delle aziende.Nel mese di agosto, infatti, l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia () è sceso a 17,2 punti dai 24,1 di luglio. Le attese degli analisti erano per un calo meno robusto fino a 21 punti.Va detto che un indice superiore allo zero indica che all'interno del distretto di Philadelphia ci sono nel settore manifatturiero più imprese ottimiste che pessimiste.Fra le componenti dell'indice, quello dei nuovi ordini è sceso a 19 punti da 23 punti, quello sulle condizioni di business si porta a 38,8 da 36. Scivola, invece, quello sull'occupazione che si attesta a 9 da 20,1 punti, mentre quello sulla spesa per gli investimenti (capex) cala a 23 da 26,6 e quello sui prezzi a 15,3 da 15,7 punti.