Cina, TikTok: "Causa al Governo americano dopo bando di Trump"

(Teleborsa) - Come preannunciato sabato scorso, la popolare app di video di proprietà della, ha confermato la decisione dicontro le iniziative dell'di vietare l'applicazione cinese negli Usa. Ad annunciarlo è la stessa società con un post sul proprio blog intitolatoTikTok ha assicurato di proteggere i dati dei suoi utenti e si mostra, così, pronta a sfidare l'ordine esecutivo del presidente Trump che vieterebbe l'utilizzo della app qualora non si trovasse un acquirente americano per le sue operazioni sul suolo Usa. Gli avvocati di TikTok hanno, infatti, affermato che la società ha "adottatodegli utenti statunitensi di TikTok". Sforzi dei quali, secondo quanto afferma la società, è stato messo al corrente il governo federale durante un recente riesame della sicurezza nazionale."Mettendo al bando TikTok senza preavviso o possibilità di essere ascoltato (prima o dopo il fatto), l'ordine esecutivo viola le protezioni del giusto processo del Quinto Emendamento", si legge in alcuni stralci della denuncia pubblicati dal Wall Street Journal.Dal canto loro i funzionari statunitensi affermano di essere preoccupati che TikTok possa trasmettere i dati che raccoglie dagli americani in streaming video al governo autoritario cinese. Accuse che TikTok continua a rigettare affermando che non gli è stato mai chiesto di condividere dati con il governo cinese e che non lo farebbe se glielo chiedessero.A inizio agostoin cui invitava il proprietario cinese di TikTok a cedere le operazioni negli Stati Uniti dell'app per la condivisione di video, fissando unahanno discusso di un'acquisizione e sono coinvolte anche diverse società di investimento.Per la popolare app Trump hae che gli conferisce poteri straordinari per agire quando sorgono problemi di sicurezza nazionale nel settore delle telecomunicazioni. Nella denuncia gli avvocati di TikTok hanno, inoltre, affermato che la società non è un fornitore di telecomunicazioni. "Ora è il momento per noi di agire. Non prendiamo alla leggera la causa contro il governo; tuttavia – spiega la società – riteniamo di non avere altra scelta che agire per proteggere i nostri diritti, i diritti della nostra comunità e dei dipendenti".