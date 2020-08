Coronavirus, in Cina primo caso confermato di reinfezione

(Teleborsa) - A quattro mesi di distanza è stato colpito dacontraendo per due volte la malattia. Il caso del primo paziente con unaè avvenuto ine a darne notizia è stata l'sulla base delle analisi condotte dai microbiologi dell'ateneo. I risultati, annunciati da un comunicato stampa, in via di pubblicazione sullasuggeriscono che l'immunità dal nuovo coronavirus possa durare pochi mesi.Il paziente,aveva contratto una prima infezione da Covid-19 abbastanza lieve con sintomi moderati lo scorso marzo, con tosse, febbre e mal di gola per tre giorni. Dimesso il 14 aprile, dopo due tamponi negativi consecutivi era stato considerato guarito, ma a metà agosto, al ritorno da un viaggio in Spagna, è risultato di nuovo positivo sebbene asintomatico.Confrontando il genoma virale della prima infezione con quello della seconda, gli scienziati hanno rilevato che i due episodi sono riconducibili a. Nel loro genoma sarebbero 24 le lettere diverse, che si tradurrebbero in nove proteine mutate.Questo caso, secondo i ricercatori, suggerisce checome altri coronavirus umani del comune raffreddore. Poiché l'immunità può durare poco, andrebbero vaccinate anche le persone già colpite da Covid-19, che dovrebbero inoltre continuare a usare mascherine a a mantenere il distanziamento sociale.