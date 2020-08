Petrolio in rialzo. EIA annuncia calo scorte oltre attese

(Teleborsa) - Il petrolio naviga ancora in deciso rialzo al Nymex, grazie alla forte riduzione delle scorte USA, annunciata dall'EIA, la divisione di ricerca del Dipartimento dell'Energia americano.Il future sul Light crude americano scambia a 43,6 dollari al barile, in rialzo dello 0,6%, in linea con l'ascesa del Brent del Mare del Nord, che guadagna lo 0,4% a 46,22 USD/b.L'ha annunciato oggi un calo delle scorte superiore alle attese. Gli stocks dinegli ultimi sette giorni al 21 agosto 2020, sono scesi di oltre 4,7 milioni di barili a 507,8 MBG, contro attese per una riduzione di 3,7 milioni.Gli stock dihanno registrato invece un incremento di 1,4 milioni a 179,2 MBG, contro attese di un calo per 0,7 milioni, mentre le scorte dihanno registrato una discesa di 4,6 milioni a quota 239,2 MBG (-1,5 milioni le stime di consensus).Lesono scese a 649,5 MBG da 753,9.