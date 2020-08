Istat, prezzi produzione industria in recupero a luglio

(Teleborsa) - Nuovo aumento a luglio dei: il dato evidenzia sul mercato interno une un calo tendenziale del 5,4%, in attenuazione rispetto a giugno 2020 (-6,1%). Al netto dell’energia, i prezzi non variano su base sia mensile sia annua.Suli prezzi registrano invece una(-0,2% per l’area euro, -0,1% per l’area non euro). Su base annua la loro flessione, più contenuta rispetto a quella sul mercato interno, risulta pari a -0,9% (-0,8% per l’area euro, -0,9% per l’area non euro).Nelsi stima una flessione dei prezzi alla produzione dell’industria pari a -1,8% sul trimestre precedente; la dinamica congiunturale negativa dei prezzi è più accentuata sul mercato interno (-2,5%) rispetto al mercato estero (-0,4%).Fra le attività manifatturiere, gli aumenti tendenzialiinteressano i settori+0,8% mercato interno, +4,7% area non euro),(+0,9% mercato interno, +1,2% area euro, +1,0% area non euro) e altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature (+0,8% mercato interno, +1,2% area euro, +3,3% area non euro). Letendenziali più ampie su tutti e tre i mercati di riferimento si rilevano per(-20,7% mercato interno, -6,2% area euro e -26,6% area non euro).Nel settore delle, i prezzi alla produzione delle costruzioni evidenziano una andamento a due: per glisi registra una crescita dello 0,1% su base mensile ed un calo dello 0,1% su base annua, per il settoreuna riduzione dello 0,1% in termini congiunturali e dello 0,2% in termini tendenziali.Nel secondo trimestre 2020 isi stimano insul trimestre precedente e in diminuzione dell’1,1% su base annua. La flessione tendenziale più ampia interessa i servizi di telecomunicazione (-15,4%); l’aumento tendenziale più elevato, i servizi di trasporto aereo (+21,7%).