Workday vola al Nasdaq grazie agli abbonamenti annuali

(Teleborsa) - Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 14,17%, dopo aver visto al rialzo le proprie stime di abbonamenti annuali.Bene anche la trimestrale: Workday ha registrato un utile per azione di 84 centesimi oltre i 66 centesimi stimato dagli analisti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 250,8 USD. Rischio di discesa fino a 241 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 260,6.