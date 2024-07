Costco Wholesale aumenterà il costo della membership dopo sette anni

Costco Wholesale Corporation

(Teleborsa) -, grande catena statunitense di ipermercati all'ingrosso, ha registrato undi 24,48 miliardi di dollari per il mese di, cinque settimane terminate il 7 luglio 2024, con un aumento del 7,4% rispetto ai 22,78 miliardi di dollari dello scorso anno.Le vendite nette per lesono state di 210,55 miliardi di dollari, con un aumento del 6,9% rispetto ai 196,93 miliardi di dollari dello scorso anno.La società ha anche annunciato che il suo Consiglio di amministrazione ha dichiarato unsulle azioni ordinarie Costco di 1,16 dollari per azione. Il dividendo trimestrale sarà pagabile il 9 agosto 2024 agli azionisti registrati alla chiusura del 26 luglio 2024.Inoltre, annunciato che, a partire dal 1 settembre 2024,di 5 dollari per i membri Gold Star (individuali), Business e Business add-on di Stati Uniti e Canada. Si tratta del primo aumento in 7 anni. Con questo aumento, tutti i membri Gold Star, Business e Business add-on degli Stati Uniti e del Canada pagheranno una quota annuale di 65 dollari. Sempre a partire dal 1 settembre, le quote annuali per gli abbonamenti Executive negli Stati Uniti e in Canada aumenteranno da 120 a 130 dollari.Costco attualmente gestisce, di cui 609 negli Stati Uniti e Porto Rico, 108 in Canada, 40 in Messico, 33 in Giappone, 29 nel Regno Unito, 18 in Corea, 15 in Australia, 14 a Taiwan, sette in Cina, quattro in Spagna, due in Francia e uno ciascuno in Islanda, Nuova Zelanda e Svezia. Costco gestisce anche siti di e-commerce negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Messico, Corea, Taiwan, Giappone e Australia.