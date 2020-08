EASA procede ai voli test del 737 Max

(Teleborsa) - Lunedì 7 settembre prenderà il via ala campagna di, autorizzata dall', che ha deciso di procedere a sua volta dopo le prove completate negli Stati Uniti da Boeing per conto della FAA (l'Amministrazione dell’aviazione federale americana) e valide come prove per la nuova certificazione dell’aeromobile.Nel contempo, all’aeroporto londinese di Gatwick, si svolgeranno i test al simulatore di volo.