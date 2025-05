Ryanair, passeggeri in aumento del 6% a 18,3 milioni ad aprile

Ryanair

(Teleborsa) -, compagnia aerea low-cost irlandese, ha trasportato 18,3 milioni diad2025, in aumento del 6% rispetto allo stesso mese del 2024 (quando i passeggeri erano stati 17,3 milioni), con un load factor del 93%, in aumento rispetto all'anno prima (92%).La società guidata da Michael O'Leary ha103 mila voli ad aprile 2025.Neiad aprile 2025, la compagnia aerea ha trasportato 201,3 milioni di passeggeri, in aumento del 9% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, con un load factor del 94% (vs 933).