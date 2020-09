Ferrarini, depositata domanda per concordato preventivo

(Teleborsa) -ha depositato ieri, presso illasocietà neocostituita e partecipata dail maggiore operatore in Italia e uno dei principali a livello europeo nel settore della trasformazione di suini – insieme adquale partner finanziario, deterrà con l'omologazione l'intero capitale di Ferrarini. Il piano – sottolinea Ferrarini – assicura le, salvaguarda i livelli occupazionali, evita ricadute negative sull'indotto e soddisfa i creditori privilegiati e in prededuzione integralmente e i creditori chirografari al 33%, percentuale che, attestata, rende inammissibile la proposizione di concordati concorrenti".Per Ferrrarini – spiega la società in una nota – "sarebbe inutilmente rischioso introdurre fattori aleatori e intervenire sull'attuale struttura aziendale, già risanata da tempo grazie al tempestivo supporto indiretto del Gruppo Pini, come dimostrano i risultati ottenuti nel recente passato ed in linea con le migliori performance dei concorrenti". Pertanto Rilancio Industrie Agroalimentari si occuperà della gestione in continuità con il passato, potendo disporre del know-how di produzione e delle consolidate relazioni sia con la GDO, sia con la rete distributiva rivolta alle vendite al dettaglio. Il Gruppo Pini – si legge nella nota – metterà a disposizione la propria rete commerciale nel mondo (la medesima che consentirà presto al gruppo di), consentendo a Ferrarini di aumentare in modo esponenziale il raggio di azione all'estero e di promuovere il Made in Italy. "Nel futuro – sottolinea ancora Ferrarini – non mancheranno i presupposti per mantenere e, anzi,, come è sempre avvenuto nelle importanti iniziative in Italia del Gruppo Pini, che da anni investe sul territorio nazionale rilanciando, con successo, imprese in difficoltà, senza aver mai delocalizzato all'estero le attività". Nel dettaglio verràche sostituirà quello di Rivaltella, ma che sarà certamente ubicato nel territorio reggiano, possibilmente in prossimità di quello attuale. Il gruppo di società partecipate da Pini Holding operando nel settore a monte della filiera non ha propri impianti e creerà pertanto una nuova realtà produttiva con la forza lavoro esistente, già specializzata. Il piano prevede che losarà venduto dagli Organi della Procedura eLa proposta vede l'che supporterà il progetto industriale. Amco – spiega la nota – metterà a disposizione nuova finanza ed entrerà nel capitale del veicolo di investimento (Rilancio Industrie Agroalimentari) con unasostituendo con azioni i crediti vantati da Amco verso le società lussemburghesi azioniste di Ferrarini rispetto ai quali il gruppo Pini si è reso coobbligato. Amco potrà designare componenti degli organi societari e responsabili di funzioni di controllo, agendo come partner strategico nel turnaround."La struttura aziendale – commenta Ferrarini – ne uscirà molto rafforzata. Alle competenze ed esperienze di oggi, mantenute grazie alla collaborazione garantita dalla Famiglia Ferrarini, si sommeranno quelle industriali del Gruppo Pini e la solidità finanziaria di Amco".