Idrogeno scelta strategica per l'Italia: coprirà un quarto dei consumi di energia

Snam

(Teleborsa) -una risorsa strategica per l, che può aspirare a diventare un, un ponte fra il Nord Africa e l'Europa continentale. Lo sfruttamento delle più moderne tecnologie di produzione di idrogeno garantirà all'Italia un recupero di competitività ed un balzo in avanti negli obiettivi di, garantendoE' quanto emerge dallo studio: una filiera nazionale dell’idrogeno per la crescita e la decarbonizzazione dell’Italia, realizzato dain collaborazione con. La ricerca è stata presentata oggi al Forum Ambrisetti di Cernobbio da, Managing Partner & CEO di The European House – Ambrosetti,, Amministratore Delegato di Snam, ed, esperto di innovazione ed ex primo ministro della Finlandia.“L’idrogeno può essere il migliore alleato dell’elettricità rinnovabile per consentire all'Italia di essere protagonista nella lotta globale ai cambiamenti climatici e al tempo stesso di promuovere nuove opportunità di sviluppo e occupazione", ha affermato, Amministratore Delegato di Snam, sottolineando che "nel 2000 il prezzo dell’idrogeno da rinnovabili era quaranta volte superiore a quello del petrolio, oggi stimiamo che potrà diventare competitivo con alcuni combustibili attuali nel giro di cinque anni e soddisfare circa un quarto della domanda di energia in Italia al 2050"."È indubbio che la transizione energetica sia un percorso che tutti gli Stati europei devono perseguire con rigore e costanza per poter combattere il cambiamento climatico e lasciare in eredità alle prossime generazioni un mondo libero dalle fonti fossili", dichiara, Managing Partner & CEO di The European House – Ambrosetti, affermando che "i risultati dell’analisi mettono in evidenza un posizionamento altamente competitivo dell’Italia nella produzione di alcune tecnologie chiave dell’idrogeno (ad esempio, quelle per la produzione di idrogeno rinnovabile, quelle meccaniche e quelle termiche), in grado di abilitare importanti impatti in termini di produzione industriale e nuova occupazione".La ricerca, in un contesto di crescente interesse per l’idrogeno in Europa dopo la presentazione delladella Commissione Ue lo scorso 8 luglio, esamina il contributo di questo vettore energetico al processo di transizione energetica e stima gli impatti economici, sociali e ambientali attivabili in Italia da un suo sviluppo al 2050.Si stima al 2050 unanei consumi finali, che può permettere unrispetto all’anno base 2018.Un contributo fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici, poiché l’idrogeno potrà accelerare, in maniera complementare con altre tecnologie, i processi di decarbonizzazione, soprattutto nei settori che ancora oggi contribuiscono maggiormente alle emissioni climalteranti, dall’industria pesante (es. industria chimica e siderurgica) al trasporto pesante e a lunga percorrenza (es. veicoli commerciali pesanti e bus), dal trasporto ferroviario non elettrificato fino al residenziale, per il quale vengono esaminati vari tipi di impieghi in particolare nel riscaldamento.Grazie al maggior impiego negli usi finali, l’industria dell’idrogeno e le filiere collegate a monte e a valle potranno ambire a uncumulato nel periodo 2020-2050 compresodi Euro. L’incremento della produzione permetterà anche di creare unimportante compresoal 2050 considerando effetti diretti, indiretti e indotti sulla catena del valore.Dal momento che il trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo dell’idrogeno presentano molte sinergie con il settore del gas naturale,per assumere un ruolo centrale nello sviluppo dell'idrogeno. La ricerca mette in luce come il Paese, grazie al suo particolare posizionamento geografico e all'estesa rete gas presente sul territorio, possa aspirare al, importando idrogeno prodotto in Nord Africa attraverso l’energia solare a un costo del 10-15% inferiore rispetto alla produzione domestica.Il Paese può diventare il, abilitando quindi una maggiore penetrazione dell’idrogeno anche negli altri Paesi europei. Inoltre, la rete del gas italiana può costituire la base per accogliere sempre maggiori percentuali di idrogeno, attraverso una serie di investimenti mirati che le consentano di fare un salto tecnologico.Nei diversi scenari di sviluppo ipotizzati, è stato stimato che in Italia si potrebbe attivare undelle tecnologie afferenti alla filiera dell’idrogenodi euro al 2050. In termini diè stato stimato un valore aggiunto (diretto, indiretto e indotto) compresoi di Euro al 2050. Notevole anche il contributo all', grazie alla creazione dial 2050.Per valorizzare le molteplici opportunità offerte dall’idrogeno e trarne i massimi benefici, lo studio suggerisce che: elaborare una visione e una strategia di lungo termine; creare un ecosistema dell’innovazione e accelerare lo sviluppo di una filiera industriale dedicata attraverso la riconversione dell’industria esistente e l’attrazione di nuovi investimenti; supportare la produzione di idrogeno decarbonizzato su scala nazionale; promuovere un’ampia diffusione dell’idrogeno nei consumi finali; incentivare lo sviluppo di competenze specialistiche sia per le nuove figure professionali sia per accompagnare la transizione di quelle esistenti; sensibilizzare l’opinione pubblica e il mondo dell’impresa sui benefici derivanti dall’impiego di questo vettore.