Tecnimont e Nextchem realizzano impianto idrogeno verde in India

(Teleborsa) -, la controllata indiana di Tecnimont (Integrated E&C Solutions)(Sustainable Technology Solutions), società del Gruppo MAIRE, hannoa Vijaipur, Madhya Pradesh,Il progetto,nel maggio 2022 e realizzato da Tecnimont Private Limited in collaborazione con NEXTCHEM (Sustainable Technology Solutions), segna unnel perseguire soluzioni energetiche sostenibili in India.grazie a un elettrolizzatore da 10 megawatt, facendo di GAIL la prima impresa indiana ad avviare la produzione di idrogeno verde su larga scala.L'impianto è, che mira a raggiungeredi idrogeno verde. ?L'India punta all’indipendenza energetica entro il 2047 e a raggiungere l'obiettivo. L'idrogeno verde è considerato un elemento strategico della transizione: può essere impiegato per lo stoccaggio a lungo termine di energia rinnovabile, in sostituzione dei combustibili fossili nell'industria, per il trasporto sostenibile e potenzialmente anche per la generazione decentralizzata di energia, per l'aviazione e il trasporto marittimo.?, CEO del gruppoha affermato "siamo davvero entusiasti di questo risultato, che rafforza il posizionamento di MAIRE per future opportunità di transizione energetica in India, avendo contribuito alla realizzazione del più grande impianto di idrogeno verde del Paese. La nostra forte presenza nel Paese, con oltre 3.000 persone, rende il Gruppo all'avanguardia nel proporre soluzioni sostenibili per l'industria nazionale".