Sostenibilità, SNAM lancia contest artistico per raccontare la transizione (disegnandola)

(Teleborsa) - Prende ufficialmente il via “, il contest artistico diche vuole coinvolgereper dare forma in chiave artistica e figurativa al percorso diverso un futuroIl contestcon l’obiettivo di raccontare, attraverso un linguaggio universale ed evocativo come quello dell’illustrazione, il- spiega la nota -che si identifica con il patrimonio industriale del Paese. Con i suoi oltre 80 anni di storia ha contribuito allo sviluppo del sistema energetico italiano, realizzando infrastrutture che hanno permesso la crescita economica e sociale e che oggi, attraverso la continua innovazione, abilitano, a un tempo, la sicurezza energetica e il percorso verso l’obiettivo di emissioni net zero. Snam trasporta, conserva e regola flussi di energia. Oggi si tratta perlopiù di gas naturale, ma è pronta a fare lo stesso per altre molecole verdi, come il biometano e in prospettiva l’idrogeno. Riceve queste molecole da chi le produce e le porta alle soglie delle città e delle industrie. Lavorando per lain questo senso, rappresenta un invito a guardare al domani con occhi creativi e visionari, con l’obiettivo comune di prendere parte al percorso di transizione per un’economia a zero emissioni dove l’energia, e le sue reti in particolare, diventino sempre più elemento di unione, connessione e benessere economico e sociale., annunciata in occasione della presentazione del piano strategico 2023-2027.Per partecipare è possibile iscriversi al seguente link dedicato, compilando entro il 30 settembre 2024 il form di registrazione.