PharmaNutra, utile e ricavi in crescita nel 1° semestre

PharmaNutra

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con risultati in solida crescita, grazie all'affermazione sul mercato gelo Gruppo, che ha rafforzqato la posizione nei Paesi esteri ed incrementato i volumi di vendita in Italia.delle vendite si attestano a 29,1 milioni, con unrispetto al pari periodo del 2019, mentre il margine operativo lordo Restated è 9,4 milioni (+49%).Ildi periodo, al netto di componenti non ricorrenti, è in, in aumento del 65% rispetto al 30 giugno 2019.La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2020 è positiva per 13,1 milioni, rispetto ai 13,6 milioni al 31 dicembre 2019, al netto alle uscite finanziarie per pagamento dividendi.