PharmaNutra, Intermonte abbassa target price e conferma Buy

PharmaNutra

(Teleborsa) - Intermonte ha abbassato aper azione (dai precedenti 87 euro) ilsu, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, confermando la" sul titolo dopo la pubblicazione dei dati del primo trimestre 2025 Gli analisti hanno confermato le stime di fatturato per il 2025-27, ma ipotizzano ora un calo del margine di 1,5 punti percentuali (rispetto a 0,4 punti percentuali precedenti) dovuto a maggiori investimenti in nuove iniziative. Ciò comporta una(33 milioni di euro) e una riduzione del 5% dell'utile per azione (EPS)."Il primo trimestre del 2025 ha rafforzato la visibilità sulla traiettoria di consenso per l'esercizio 2025, nonostante un contesto macroeconomico più volatile e gli investimenti in corso in nuove iniziative, che influenzeranno leggermente i margini nel breve termine - si legge nella ricerca - Riteniamo che il mercato sia pronto a rivalutare una solida crescita a lungo termine, soprattutto perché i, in particolare negli Stati Uniti e in Cina, dove il management intravede il potenziale per un massiccio aumento delle vendite nel giro di 3 anni (Stati Uniti: 15-18 milioni di euro nell'esercizio 2027 contro 2 milioni di euro nell'esercizio 2025; Cina: 12-15 milioni di euro nell'esercizio 2027 contro 5-7 milioni di euro). Se questi ambiziosi obiettivi saranno raggiunti, prevediamo che il valore delle azioni potrebbe più che raddoppiare, superando ampiamente i 100 euro ad azione nel corso dell'orizzonte temporale del piano".