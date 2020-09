Opec+ conferma livello output e sollecita produttori a rispettare quote

Light crude

(Teleborsa) -, la formazione allargata del cartello petrolifero che comprende anche i principali produttori esterni, compresa la Russia,i e cercherà invece didelle quote di 7,7 milioni di barili scattato lo scorso mese di agosto.Lo ha deciso lì'ultima, riunita in videoconferenza per fare il punto sullo stato del mercato petrolifero. In particolare, il Ministro dell'Energia saudita e Presidente di turno,, ha esortato i Paesi membri alproduttive stabilite.Una decisione che ha fatto impennare le, che è balzato ieri di circa il 2%, dopo i guadagni archiviati negli ultimi giorno per effetto deiprovocati dagli. Anche stamattina i prezzi sono in crescita, con ilstatunitense chea 41,47 dollari al barile ed ilina 43,79 USD/B.Frattanto,ha previsto unentro il quarto trimestre e ha ribadito il suo target price per il Brent a 49 dollari entro la fine dell'anno e 65 dollari entro il terzo trimestre del 2021.