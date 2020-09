Ecomondo e Key Energy tornano in scena con sicurezza rafforzata e piattaforma digitale

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -tornano puntuali anche in un 2020 difficilissimo a causa della pandemia di coronavirus, che per mesi ha sospeso gli eventi e le attività fieristiche. L'evento, annualmente organizzato da(IEG), si svolgerà alla Fiera di RiminiLa nuova edizione di Ecomondo è stata presentata oggi dai vertici di IEG in una conferenza stampa aperta dal Presidente Lorenzo Cagnoni.Confermato anche quest'anno uncon più dii in calendario ed il consueto appuntamento con gli. E vi sono anche delle importanti: la, che consentirà di partecipare in presenza o remoto, e la, che si fonda un un rigido protocollo in linea con i migliori standard sanitari.Per assicurare la sicurezza, IEG ha lanciato il, che recepisce le regole sanitarie per il Covid-19 e le indicazioni di AEFI, Federcongressi, UFI ed Emeca. Dai dispenser alle mascherine, dai termo scanner al biglietto e pagamento elettronico, senza tralasciare, percorsi, uscite differenziate, segnaletica ed informativa anti-Covid sono alcune delle 50 indicazioni contenute nel piano per la sicurezza, che non tralascia neanche la sanificazione delle navette e le convenzioni per bike sharing e monopattini.Il quartiere fieristico riminese, potendo disporre di una capacità molto ampia rispetto alle punte massime raggiunte nel periodo pre-Covid. I corridoi saranno ampliati ed il minor numero di espositori garantirà un maggior spazio fra gli stand.IEG ha comunque voluto garantire anche a questa edizione la più ampia risonanza, organizzandosi con una, dove sarà possibile seguire da remoto tutti gli eventi ed anche interagire con gli espositori. E proprio grazie alla piattaforma digitale, si conta oggi in un'affluenza ben più ampia degli ultimi anno considerando gli accesso in presenza e da remoto.