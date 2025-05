Aree idonee e zone di accelerazione, online nuovi strumenti per lo sviluppo delle rinnovabili

(Teleborsa) - Sono onlinela Piattaforma delle Aree Idonee e la mappa delle zone di accelerazione, entrambe a disposizione sul portale del Gestore dei Servizi Energetici. Lo fa sapere il Mase in una nota."Con la pubblicazione della Piattaforma delle Aree Idonee e della mappa delle zone di accelerazione compiamo un passo fondamentale verso la piena attuazione della transizione energetica nel nostro Paese – ha dichiarato il–. Si tratta di strumenti concreti, innovativi e trasparenti, messi a disposizione di Regioni e operatori per pianificare in modo efficiente lo sviluppo delle fonti rinnovabili, nel rispetto del territorio e delle comunità locali. È la dimostrazione che la transizione ecologica, se guidata con visione e pragmatismo, può coniugare sostenibilità ambientale, sviluppo economico e sicurezza energetica. Il Governo, conclude il ministro continua a lavorare con determinazione per rendere l'Italia protagonista in Europa nella sfida dell'energia pulita, senza ideologie e con la forza dei fatti".La, in versione pubblica, è il nuovo strumento digitale per sostenere Regioni e Province Autonome nella pianificazione territoriale legata allo sviluppo delle fonti rinnovabili: basata su una prima mappatura del potenziale nazionale, consente di individuare le aree potenzialmente disponibili per l'installazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili.La mappatura è stata elaborata a partire daiil progetto che cura il rilevamento e il monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del territorio, con particolare attenzione alle esigenze di tutela ambientale, e da altre informazioni disponibili al GSE aggiornate al 30 aprile 2025. I contenuti sono in costante aggiornamento per garantire il massimo allineamento con l'evoluzione normativa e territoriale.Sul portale del GSE è disponibile anche lache individua aree specificamente individuate per facilitare e velocizzare l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile.