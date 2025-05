Banche: all’ABI presidenza Gruppo Tech Risk della Federazione Bancaria Europea

(Teleborsa) - Il Comitato Esecutivo della(FBE) ha nominatoquale Responsabile della divisione Strategia, Innovazione e Internazionale dell’, Presidente dell’ExCo ‘Tech Risk Strategic Group’.L'organismo consultivo del Comitato Esecutivo della Federazione Bancaria Europea riuniscee fornisce contributi strategici nell’ambito delle iniziative connesse alla trasformazione digitale, in particolare nell’area della gestione dei rischi ad essa collegati, tra cui la resilienza operativa digitale e la sicurezza informatica dell’intero ecosistema bancario.Ladel Gruppo, di durata biennale e approvata in occasione dell'ultima riunione del Comitato Esecutivo della FBE lo scorso 15 maggio a Varsavia, permette une gestione di tematiche particolarmente rilevanti per le banche italiane ed europee.