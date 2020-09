Francoforte: seduta molto difficile per Siemens

compagnia elettronica tedesca

DAX30

Siemens

società tech

(Teleborsa) - Pressione sulla, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,36%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo scenario di breve periodo dellaevidenzia un declino dei corsi verso area 109,6 Euro con prima area di resistenza vista a 112,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 108,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)