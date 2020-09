Spagna, deflazione meno accentuata a settembre

(Teleborsa) - Confermata laa settembre. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazione su base annuale èpoco meglio dele del mese precedente.L'indice dei prezzi al consumoregistra undopo il dato invariato di agosto.L'inflazione armonizzata, che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l'UE, dovrebbe registrare un decremento tendenziale dello 0,6%, in linea con il mese precedente ed a fronte del -0,5% atteso. Su base mensile è attesa in aumento dello 0,1%.