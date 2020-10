Maggioranza divisa su fisco. Dossier ASPI: CdM in dieci giorni

(Teleborsa) - Con l'autunno entra nel vivochiamata a definire con chiarezza il perimetro entro il quale ci si dovrà muovere nei prossimi mesi. Fittissima l'agenda, con il capitolo dell. Al momento, allo studio unper partire da gennaio cone si starebbe valutando un nuovo pacchetto di sgravi contributivi per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, dopo quelli introdotti con il decreto agosto. Per stabilizzare ildi reddito dovrebbero essere stanziati circa 2 miliardi.A dividere però è l'annunciatacon M5S e Italia Viva che mostrano più di qualche perplessità sull'ipotesi, emersa da notizie di stampa, che il Governo sia orientata verso una riforma senza aliquote fisse,Vorrebbe fare questa discussione nelle riunioni e nei seminari (con numeri e idee), ma se proprio si insiste a volerla fare sui giornali. Lo dichiara Luigi Marattin, presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile dei dossier economici per IV.Neli ieri, sera, braccio di ferro tra Pd e M5s sulSul tema, a quanto si apprende, i pentastellati avrebbero chiesto una riflessione supplementare, affrontando il tema in un Consiglio dei ministri diverso da quello dedicato al varo della nota di aggiornamento al Def. L'ipotesi sarebbe stata quella di varare domenica notte, come previsto, la NaDEF (Nota di Aggiornamento al DEF, ndr) e lunedì in un secondo CdM il decreto su sicurezza e immigrazione. Ma il Pd avrebbe tenuto il punto: la modifica dei decreti Salvini va portata sul tavolo del prossimo Cdm. Di qui la decisione, assunta in una riunione dei capi delegazione, di convocare un unico Cdm lunedì alleC'è poi ilUn Consiglio dei ministri verrà convocato entro 10 giorni: se Atlantia resta sul tavolo l'opzione della revoca della concessione, se invece arriverà una proposta,. Questo, secondo quanto si apprende, l'esito del vertice di di ieri del Premier Giuseppe Conte con i ministri Roberto Gualtieri e Paola De Micheli.