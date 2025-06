Nodo di Bologna, Salvini: “Dialogo e soluzioni concrete, polemiche inspiegabili”

(Teleborsa) - Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,interviene sulle recenti polemiche sollevate dalriguardo aldefinendole "inspiegabili". Secondo il Ministro,per individuare soluzioni serie e concrete a un problema annoso."L’incontro con Aspi è un passo fondamentale, che precede il confronto con il territorio. È un metodo di lavoro rispettoso delle prerogative di tutti, sempre adottato da Matteo Salvini", si legge in una nota del Ministero. "Il Ministro è interessato ae non intende alimentare scontri ideologici. Confidiamo che lo stesso atteggiamento venga adottato da Comune e Regione, per il supremo interesse dei cittadini".Intanto, Autostrade per l’Italia ha confermato che nell’ambito del confronto con il Ministero sulle definizioni del Piano economico-finanziario, si sta procedendo con"Presto inizierà un confronto, come dovuto, con gli enti territoriali interessati," comunica Aspi.