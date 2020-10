Petrolio in ribasso. EIA annuncia aumento scorte oltre attese

(Teleborsa) - Crescono le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio,, sono saliti di circa 0,5 milioni a 492,9 MBG contro attese per un incremento di 0,2 milioni.Gli stock dihanno registrato invece un decremento di 1 milione a 171,8 MBG, in linea con le stime di consensus, mentre le scorte dihanno registrato una discesa di 1,4 milioni a quota 226,7 MBG (era atteso un calo di 0,4 milioni).Lesono scese a 642 MBG da 643,2.Frattanto, il petrolio prosegue gli scambi in forte calo, con ilstatunitense che scambia a 39,57 dollari al barile, in ribasso del 2,70%, mentre illondinese registra una flessione del 4,67% a 39,02 dollari.