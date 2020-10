Dadone su Covid e concorsi pubblici: andare avanti in sicurezza

(Teleborsa) - "La tutela della salute ha la priorità assoluta, ma i. Abbiamo scritto e stiamo già applicando nuove regole: procedure snelle e totalmente digitalizzate, prove con strumenti informatici, utilizzo di sedi decentrate per evitare assembramenti". E' quanto si legge sul profilo Facebook del ministro per la Pubblica Amministrazione,Secondo la Dadone, lanon sarebbe soltanto quella di integrare gli organici, ma soprattutto quella di. "Saperi tecnici, know how digitale, le lingue straniere, le soft e le life skill", sono queste le parole chiave per vincere la "scommessa sul personale", che non può prescindere da "una macchina dello Stato più orientata alla soddisfazione del cittadino".Il momento è cruciale perché lograzie a Quota 100 consentirebbero un'effettiva ripresa delle selezioni e dei concorsi. "Il Governo sta calibrando le misure che servono per rispondere alla recrudescenza del virus. Ne usciremo diversi, il futuro sarà diverso, ma tocca a noi plasmarlo. E noi abbiamo già iniziato a farlo", assicura la Dadone.