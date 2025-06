Ottant'anni di Fipe: i pubblici esercizi, cuore sociale dell’Italia

(Teleborsa) - La, Federazione Italiana dei Pubblici Esercenti, celebra oggi. Era il 16 giugno 1945 quando, in un’Italia provata dalla guerra, esercenti di bar, ristoranti, trattorie, caffè e pasticcerie si riconobbero come una comunità professionale unita da uno scopo comune: contribuire alla ricostruzione del tessuto sociale del Paese."Da allora – ricorda la Fipe – i pubblici esercizi hanno rappresentato un, un punto di riferimento per la crescita culturale e identitaria delle comunità".Bar e ristoranti hanno accompagnato ogni fase della vita degli italiani, diventando luoghi in cui si intrecciano relazioni, si celebrano ricorrenze e si rafforzano legami. Oggi la Fipe rappresentaconfermandosi voce autorevole di un comparto che continua a svolgere un ruolo fondamentale nel tessuto economico e sociale del Paese.