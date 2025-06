Sicurezza marittima, il vice ministro Rixi presiede la riunione del Cism

(Teleborsa) - Di fronte all’acuirsi della crisi in Medio Oriente, si è riunito oggi il, presieduto dalLo rende noto ilcon una nota.Alla riunione, coordinata dalla Guardia Costiera, - continua la nota - hanno preso parte anche i rappresentanti dei ministeri coinvolti, tra cui, e le principali associazioni dell’armamento nazionale. Il Comitato si attiva in via straordinaria neinei diversi quadranti strategici.Durante l’incontro sono state valutate le, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza del naviglio commerciale. Il Governo conferma il proprio impegno nel presidiare le rotte marittime vitali per il Paese e per l’Europa.