Vendita Borsa Italiana, soddisfazione delle Istituzioni

(Teleborsa) - "Dopo la costituzione di una delle più grandi paytech mondiali,all’operazione di, con il suo, su un’altra infrastruttura essenziale e strategica del Paese: Borsa Italiana".Lo scrive, in un post su Facebook, il Ministro dello Sviluppo economico,, sottolineando che "con l’ingresso di CDP in Euronext e la contestuale acquisizione di Borsa Italiana, si darà vita a un gruppo leader nel mercato dei capitali europeo. Attraverso l’operazione Cassa Depositi e Prestiti, con, porta Piazza Affari all’interno di un gruppo paneuropeo con un presidio stabile di investitori italiani".Per il Titolare del MiSE "questoanche e soprattutto ilnel mercato dei capitali europei, rappresentando il singolo mercato più rilevante della nuova, con circa une degli occupati complessivi. L’Italia, inoltre, avrà un ruolo di primo piano sia a livello operativo che di governance".Parla di "anche il Viceministro all'Economia"Cassa Depositi e Prestiti diventa, con l’operazione conclusa nelle scorse ore, primo azionista di Euronext, il conglomerato quotato di Borse europee, consentendogli così di prendere il controllo di Borsa italiana, che rappresenta il principale hub per la raccolta di capitale azionario e obbligazionario da parte delle imprese italiane e vede una base di investitori solida e diversificata, con oltre 10.000 tra società e fondi di investimenti globali attivi sul"."Dopo l’operazione SIA-NEXI, che ha creato il campione europeo di pagamenti digitali, con questfavorendo così l’accesso delle aziende, in particolare PMI, ai mercati finanziari internazionali. Rafforziamo la centralità dell’Italia sulle piazze finanziarie, creiamo nuovi posti di lavoro, generiamo un significativo indotto per l’economia, aumentiamo la liquidità del mercato dei capitali italiano e la visibilità degli aziende quotate. È un", conclude Castelli che si complimenta conche hanno lavorato a questa operazione che aiuterà ildelleanche quelle legate alla pandemia".