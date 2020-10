UnipolSai, CdA autorizza emissione bond Restricted Tier 1 da massimo 500 milioni

UnipolSai Assicurazioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha autorizzato l’emissione, da parte della Compagnia, di uno strumento di capitale regolamentare c.d. “Restricted Tier 1” in Euro – perpetual, non convertibile e a tasso fisso – per un importo nominale massimo non superiore ad Euro 500 milioni, da collocare esclusivamente presso investitori qualificati italiani ed esteri (con eccezione di quelli USA) e da quotare sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.L’Emissione - si legge in una nota -, in ottica di sostituzione degli stessi tenuto conto delle prossime progressive scadenze, con benefici anche in termini di miglioramento del rapporto debito/capitale.L’organo amministrativo della Compagnia ha altresì conferito mandato anche disgiunto al Presidente e al Direttore Generale, affinché, qualora ravvisino l’idoneità delle condizioni di mercato, diano concreta attuazione all’Emissione, in un’unica soluzione, stabilendone i termini e le condizioni definitive, ivi incluse la determinazione dell’ammontare, della data dell’Emissione, della prima data di rimborso anticipato, del prezzo di Emissione e del tasso fisso definitivo (ivi incluso il credit spread all’Emissione) alle migliori condizioni di mercato, con facoltà di differire l’effettiva emissione e sottoscrizione dello Strumento RT1, tenendo conto del contesto economico esistente al fine di non pregiudicare il buon esito dell’operazione.BNP Paribas, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Bank AG saranno i joint lead manager dell’Emissione.In linea con una gestione proattiva dell’indebitamento,in caso di esito favorevole dell’Emissione, led aventi scadenza giugno 2021 (XS0130717134 - Euro 300 milioni di outstanding) e luglio 2023 (XS0173649798 - Euro 262 milioni di outstanding), rispetto alle quali lo Strumento RT1 costituisce capitale regolamentare di qualità migliore. Tale rimborso anticipato è soggetto alla previa autorizzazione da parte di IVASS. L’operazione contribuirà al contenimento della leva finanziaria della Compagnia.