Whirlpool, La Morgia: "Il 31 a Napoli cessa la produzione"

(Teleborsa) - "Dopo 18 mesi la situazione non è cambiata.. Sebbene gli sforzi messi in campo siano stati importanti e unici, il mercato su Napoli non è cambiato". Queste le circostanze che hanno portatoa confermare, al tavolo convocato dalcon azienda e sindacati, quanto paventato un anno fa. Secondo quanto si apprende laverrà portata, stasera, sul tavolo del Cdm.Parole, quelle di La Morgia, alle quali, nel corso dell'incontro, ha replicato duramente il. "Il Governo – ha affermato Todde – ha messo in campo strumenti unici, arrivando ad offrire untra taglio del costo del lavoro, fondo perduto, fondo per le crisi d'impresa, fiscalità di vantaggio e prestiti garantiti".Amareggiato per la decisione anche. "Ero convinto che ci fossero le condizioni per continuare, ma dopo la conferma della decisione di Whirlpool informerò tutto il Governo circa la criticità del sito di Napoli – ha commentato, stando a quanto riferiscono fonti presenti all'incontro, il ministro dello Sviluppo economico –. Mai come in questa situazione c'è stato il lavoro del Governo, insieme alle istituzioni locali, per trovare ogni strumento per far continuare la produzione a Napoli e far rimanere Whirlpool". Una scelta quella di Whirlpool di chiudere Napoli che, come ha spiegato il Ministro non è stata presa 18 mesi fa, ma subito dopo la firma dell'accordo dell'ottobre 2018. Patuanelli si è detto "in sofferenza e difficoltà verso i lavoratori e lo stabilimento di Napoli" definendo la fabbrica "presidio di legalità".Per illa comunicazione di oggi di Whirlpool di chiudere il sito di Napoli èper il nostro Paese. "Non può esistere – ha sottolineato Provenzano – un piano industriale Whirlpool senza Napoli. Questa situazione non riguarda solo Napoli ma crea un vulnus per l'intero piano industriale in Italia e nei confronti del Paese".. "Di fronte alla conferma della chiusura dello stabilimento di Napoli risponderemo con lo scontro sociale. L'azienda ha costruito le condizioni per chiudere Napoli dentro una visione complessiva di depotenziamento della presenza di Whirlpool in Italia che si scaricherà su tutti gli stabilimenti del gruppo", ha annunciato,nel corso del tavolo al Mise, chiedendo unaE' evidente, secondo Tibaldi "l'ostilità della multinazionale nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori e del nostro Paese. La dichiarazione dell'azienda di oggi è una dichiarazione di guerra, ancora più grave nel momento in cui l'Italia vive una crisi pandemica senza precedenti. Le lavoratrici e i lavoratori chiedono risposte concrete al Governo. Chiediamo un intervento del presidente del Consiglio Conte per la convocazione urgente di un incontro. La vertenza Whirlpool è emblematica dell'autorevolezza del nostro Paese. Tutti gli stabilimenti del gruppo Whirlpool sono fermi oggi per uno sciopero di 8 ore in concomitanza del tavolo in corso con il Mise e l'azienda. La mobilitazione – ha annunciato – proseguirà già a partire dalle prossime ore".