Eurozona divisa in due: cresce manifattura, anello debole il terziario

(Teleborsa) -si rafforza ad ottobre, ma grazie alo, che conferma un sentiero di, mentre, penalizzati da trasporti e attività ricettive. Lo confermano i dati preliminari degli indici PMI manifatturieri e dei servizi del mese di ottobre.L’Indice, elaborato da IHS Markit, èdai 53,7 precedenti, risultandodagli analisti. Si indebolisce invece il, attestandosi adai 48 precedenti, risultando. Di conseguenza il PMI composito si porta a 49,4 punti da 50,4 precedenti (era atteso a 49,3 punti).Fra le maggiori economie europee, lamostra un miglioramento del PMI manifatturiero a 58 da 56,4, sopra il consensus di 55,1 ed un indebolimento del PMI sevizi a 48,9 da 50,6 (atteso 49,2). In, il PMI manifatturiero si porta a 51 da 51,2, in linea con il consensus, ed il PMI servizi scende a 46,5 da 47,5 (atteso 46,8)."Ad ottobre, a causa dell’ennesimo crollo dell’attività per via delladi infezione, il settore dell’eurozona rischia sempre di più di precipitare in una", avverte, Chief Business Economist di IHS Markit, segnalando che "l'indagine ha rilevato. Quella manifatturiera si sta godendo la crescita più veloce da inizio 2018 causata del forte aumento dei nuovi ordini per via dell’incremento della domanda globale. L’intensificarsi delle restrizioni da Covid-19 ha avuto però un impatto negativo sempre più forte sul settore dei servizi, dovuto soprattutto al massiccio indebolimento della domanda nell’industria ricettiva"."L'idea di scivolare nuovamente in recessione - sottolinea l'esperto - di certo eserciterà unaper aggiungeree sui singoli governi nazionali nell’attutire l’impatto delle misure di contenimento da Covid-19".