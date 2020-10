Astrazeneca corre a Londra su pasi avanti vaccino anti-Covid

(Teleborsa) - Ottima giornata per il titolo AstraZeneca, che si avvia a chiudere gli scambi a Londra in rialzo dell'1,99%, grazie ai passi avanti del vaccino di Oxford, attualmente in fase di sperimentazione, che verrà prodotto dall'azienda italiana Irbm, con sede a Pomezia.Secondo il Fiancial Times, la sperimentazione starebbe evidenziando che il vaccino produce una risposta immunitaria "robusta" su giovani ed anziani, la categoria più a rischio, e che la reazione al vaccino è anzi inferiore in questi ultimi.La big farmaceutica britannica ha annunciato venerdì scorso il riavvio della sperimentazione in USA, dove i test erano stati sospesi a seguito di una malattia sviluppata da un volontario.Frattanto, la stampa britannica sembra ottimista sulla possibilità che il vaccino arrivi presto in Regno Unito e che possa essere distribuito entro la fine dell'anno. La Irbm di Pomezia frattanto prevede che le dosi saranno disponibili per tutti a metà 2021.