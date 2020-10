Borsa, da domani vietati ordini al meglio su azioni ESI

ESI

(Teleborsa) - Da domani, 27 ottobre 2020, e fino a successiva comunicazione, sulle, nuova matricola che ha debuttato oggi sul mercato AIM Italia,l'immissione diLo rede noto Borsa Italiana con un comunicato, dopo che ilsul prezzo di collocamento a 3,15 euro. Il collocamento si era chiuso ad un corrispettivo di 2,15 euro e con ordini per 3 milioni di euro, a fornte di una domanda pari a due volte l'offerta.ESI è una società attiva nel mercato delle energie rinnovabili, dove opera come EPC (Engineering, procurement, and construction) e System Integrator.