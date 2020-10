Mediobanca, utile netto quadruplicato nel trimestre

Mediobanca

(Teleborsa) - I risultati di esercizio e consolidati al 30 Settembre scorso del Gruppoevidenziano un trimestre che vede una "rapida ripresa dell’attività e degli indici di redditività, malgrado la stagionalità estiva, grazie al forte posizionamento sui segmenti di clientela più resilienti (famiglie e medie/grandi imprese) e al presidio rigoroso dei rischi".Robusto andamento dei(+3% t/t a 626 milioni) in particolaree commissioni (+9% t/t e +6% a/a a 546 milioni), che compensano un apporto inferiore del PI (a 46 milioni) che sconta componenti non ricorrenti: commissioni in forte ripresa (+32% t/t e +22% a/a a 189 milioni) trainate dal CIB (+70% t/t e +54% a/a a 88 milioni), che vede una ripresa dell’Advisory e dell’ECM, e dal solido andamento del WM (+5% t/t e +9% a/a a 76 milioni); margine di interesse pressoché stabile (-1% a 357 milioni) per i minori impieghi nel Consumer (-1% t/t e -4% a/a a €12,9 miliardi); gli erogati del Consumer, ridottisi in maniera significativa durante il periodo di lock-down, sono ora tornati ad un livello (1,5 miliardi) in grado di compensare lo stock trimestrale in scadenza;a 36 milioni (-25% t/t e +3% a/a).Conferma della qualità degli attivi sia nel CIB, con riprese di valore, sia nel Consumer, che vede la chiusura delle moratorie senza particolari problematiche ed il ritorno aidegli indicatori di rischiosità; le moratorie complessive del Gruppo scendono dal 5,6% concesso al 2,9% in essere del totale impieghi. Il costo del rischio si dimezza nel trimestre a 61bps (da141bps); stabili le attività deteriorate (4,2% lordo e 1,9% netto degli impieghi) con indici di copertura in aumento (al 57%); in calo i crediti classificati “Stage 2” (6,7% lordo e 6,2% netto).a 200 milioni rispetto al trimestre precedente; incorpora 13 milioni di riprese di valore su attività finanziarie, a seguito dell’apprezzamento dei mercati.rettificato al 9%.stabile sui livelli massimi di giugno (16,2%, +200bps a/a) includendo un dividend pay-out pari al 70% dell’utile netto riportato, ipotesi che rimane subordinata alla rimozione del divieto BCE, attualmente in vigore fino a dicembre 20.