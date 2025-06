Banca Mediolanum vende l'intero 3,5% detenuto in Mediobanca tramite ABB

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -, per conto proprio e di Mediolanum Vita, ha avviato un'operazione didi circa massime 29,1 milioni di azioni ordinarie di Mediobanca di proprietà degli azionisti venditori, corrispondenti a circa il, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding () riservata a investitori istituzionali.Le azioni di Mediobanca oggetto del collocamento rappresentano l'detenuta in Mediobanca dagli azionisti venditori.agisce in qualità di Sole Bookrunner in relazione al collocamento.