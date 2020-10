Milano e Napoli, osservate speciali: lockdown necessario?

(Teleborsa) - "Auno può prendere il Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l'autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché il virus circola tantissimo. In queste aree il lockdown è necessario, in altre aree del Paese no".consigliere del Ministro della Salute, torna a chiedere dei lockdown mirati nelle zone dove il virus circola di più, perché "ci sono dellee le ultime restrizioni adottate, che possono essere efficaci nel resto del territorio, in quelle zonesu un lockdown a Milano. Così il Sindaco di Milano,, ha replicato in diretta con lagiornalista Milena Gabanelli a Dataroom del Corriere della Sera a quanto detto da Ricciardi. Incalzato su una chiusura totale tra 15 giorni, Sala ha risposto cheSul tema di un possibile lockdown è tornato ancheni, responsabile del Coordinamento Covid-19 per i reparti dei pronto soccorso lombardi. Per Bertolini "arrivati a questo punto, con una curva di crescita esponenziale dei contagi, l'unica cosa che si può fare è chiudere tutto,La situazione nei pronto soccorso è drammatica, non solo in Lombardia, ma ovunque a livello nazionale".Resta, per ora, sul fronte opposto il Governatore"Escludo che ci siano le condizioni per prevedere ipotesi di questo genere, anzi, tutti i". E' quanto ha rimarcato a margine della presentazione della mostra sui 50 anni della Regione Lombardia organizzata in collaborazione con Ansa a Palazzo Pirelli.