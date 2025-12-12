Moretta nuovo console onorario della Repubblica di Slovacchia a Napoli

(Teleborsa) - "I rapporti. Lo testimoniano anche le diverse visite ufficiali negli ultimi anni del nostro Presidente e del Primo Ministro. A. Riteniamo la cooperazione con le regioni altrettanto fondamentale e sono davvero lieta di. Sono le parole diintervenuta alla cerimonia del taglio del nastro degli ambienti della sede consolare, che inizierà ufficialmente a svolgere attività di assistenza ai cittadini slovacchi e di promozione delle relazioni bilaterali nel Mezzogiorno, insieme a Marek Estok, Segretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri e degli Affari Europei della Repubblica Slovacca. Presso il Circolo dell’Unione di Napoli si è poi svolto un incontro alla presenza delle massime istituzioni civili, militari, accademiche ed economiche del territorio tra i quali il Prefetto di Napoli Michele Di Bari e gli assessori comunali Chiara Marciani e Antonio De Iesu."Le competenze delavrà competenze in– ha dichiarato il neoconsole onorario Vincenzo Moretta - ed è un onore grandissimo per me poter mettere insieme relazioni tra due Paesi che da tempo mostrano reciproca simpatia e collaborazione in tante attività economiche, culturali, artistiche e, soprattutto, nell’assistenza dei cittadini. Sono sicuro che insieme faremo un grande lavoro che consentirà di riprendere rapporti economici e commerciali che costituiscono un’opportunità importante per le realtà del Mezzogiorno".