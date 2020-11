Fincantieri e IBM con ASPI per monitoraggio digitale rete

Fincantieri

(Teleborsa) - Arrivaall'avanguardia per ile la sicurezza delle autostrade. Il sistema, che arriverà a fine mese, è frutto di un accordo pluriennale fra, controllata di, società del Gruppo Autostrade per l’Italia, edL’iniziativa si inserisce nell’ambito delle, che ha da tempo avviato un progetto finalizzato alladella propria rete.saràdi riferimento per la realizzazione, la messa in esercizio e la manutenzione dell’infrastruttura.Tale piattaforma,, si avvarrà dell’uso di(Internet of Things) e, per consentire la sorveglianza e il monitoraggio di oltre 4.500 opere presenti sulla rete autostradale, aumentando fortemente l’efficienza e la trasparenza dei processi.Le intese prevedono che il sistema siaanche delleautostradali a livello europeo e internazionale.