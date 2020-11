Saipem: confermata nel Dow Jones Sustainability Index, quarto anno consecutivo

Saipem

(Teleborsa) -è stata confermatanel Dow Jones Sustainability Index (World e Europe), uno dei più importanti indici azionari di sostenibilità, e per il terzo anno consecutivo come leader nel settore “Energy Equipment Services” del medesimo indice. Il riconoscimento - spiega la società - è il risultato del Corporate Sustainability Assessment condotto da S&P Global SAM che nel 2020 ha analizzato migliaia di aziende nel mondo sulle loro politiche, strategie e performance su tematiche economiche, ambientali e sociali.Saipem quest’anno ha ottenuto undistinguendosi in particolare sui temi della strategia di contrasto al cambiamento climatico, sui diritti umani e sulla gestione dell’innovazione tecnologica.Di recente Saipem è risultata la prima azienda italiana per sostenibilità secondo un’analisi stilata dal Wall Street Journal che ha valutato oltre 5.500 aziende di tutto il mondo quotate in borsa.L’, ha così commentato: “. Consapevoli che abbiamo davanti sfide importanti, possiamo dire che la nostra società oggi si distingue come un leader globale nel fornire soluzioni per un business che nell’era post pandemica, e in particolare nella transizione energetica, dovrà essere sempre più sostenibile”.