Vodafone torna in utile nel primo semestre. Read: "Più fiducia per risultati esercizio"

(Teleborsa) - Ilnel primo semestre 2020/2021, chiudendo i conti al 30 settembre con undi euro, a fronte della perdita di 511 milioni relativa allo stesso periodo dell'esercizio precedente e con undi euro rispetto alla perdita di 1,891 miliardi dell'anno prima.Ilè cresciuto di oltre il 51% ai rispetto agli 1,68 miliardi precedenti.di euro nel semestre, ancora in parte influenzati dall’impatto del COVID-19 e dai minori ricavi da roaming.E' stato annunciato unper azione, in linea con l’anno precedente."I risultati di oggi evidenziano unanelle nostre previsioni per l'intero anno", afferma il Ceo del Gruppo, parlando di una "performance resiliente" e di un "buon slancio commerciale". "I risultati - sottolinea - dimostrano il successo delle nostre priorità strategiche fino ad oggi, vale a dire aumentare la fedeltà dei clienti, accrescere la nostra base di clienti in banda larga, guidare la digitalizzazione per semplificare l’azienda e ottenere significativi risparmi sui costi, fornire il 5G in modo efficiente attraverso la condivisione della rete".ha registrato risultati brillanti, che confermano la crescita nel fisso e l'aumento dei clienti broadband. Isi attestano ae, in linea con la performance del Gruppo, sono ancora influenzati dalla riduzione del traffico roaming causata dall’impatto della pandemia sui flussi di visitatori oltre che dalla competitività nel segmento mobile.nel primo semestre hanno evidenziato una crescita del 4,4% ai di euro. Aumentano anche iche raggiungono quotarispetto allo stesso semestre dell’anno precedente (+118.000)., second brand di Vodafone , ha raggiunto i. L’EBITDA è pari a 800 milioni di euro (-11,1%).Nel semestre Vodafone ha avviato un piano pluriennale per offrire attraverso l'(Fixed Wireless Access) la migliore connettività voce e dati anche in zone in cui non è presente la banda ultralarga. Sono stati già raggiunti oltre 3.000 comuni in tutte le Regioni italiane.Nel semestre Vodafone ha siglato una, il primo operatore virtuale in Italia con oltre. Con questo accordo PostePay passa su rete Vodafone e rafforza ulteriormente la collaborazione avviata con il lancio del prodotto PosteMobile Casa, sempre su rete Vodafone.Vodafone Business ha siglato anche unaquinquennale conper implementare il piano di trasformazione digitale della Banca.Vodafone Business ha inoltre annunciato un accordo diper accelerare la digitalizzazione di imprese e PA italiane.