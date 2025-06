Vodafone, la nuova CFO è Pilar López. Proviene da Microsoft

Vodafone

(Teleborsa) -, colosso britannico delle telecomunicazioni, ha annunciato lacon decorrenza dal 1° ottobre 2025. Pilar succederà a Luka Mucic che, come annunciato il 7 maggio 2025, ha deciso di lasciare Vodafone."Sono lieta che Pilar entri in Vodafone a ottobre - ha commentato la- Possiede una profonda conoscenza sia del settore delle telecomunicazioni che di quello tecnologico, maturata in diverse posizioni di leadership a livello internazionale. Dopo un significativo periodo di cambiamenti in Vodafone, Pilar si unisce a noi per continuare a promuovere l'eccellenza operativa in tutto il Gruppo".Pilar entra in Vodafone, dove ha ricoperto per 10 anni diverse posizioni dirigenziali di alto livello, tra cui COO per l'Europa occidentale, Country General Manager per la Spagna e, più recentemente, la guida della partnership di Microsoft con ilPrima di Microsoft, Pilar haricoprendo diverse posizioni di finanza e di alta dirigenza. La sua esperienza in Telefónica include i ruoli di CFO di Telefónica Europe, CFO di O2 Plc, Global Simplification Director, responsabile della strategia e dello sviluppo commerciale in Spagna e membro del Consiglio di Sorveglianza di Telefónica Germania. Pilar ha iniziato la sua carriera presso. Pilar è attualmente amministratore non esecutivo die in precedenza è stata amministratore non esecutivo di