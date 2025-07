WPP, Cindy Rose (da Microsoft) nominata CEO dopo il tonfo in Borsa

WPP

(Teleborsa) - Il gruppo pubblicitario britannicoha annunciato che2025. Rose succede a Mark Read, che lascerà l'incarico nella stessa data, continuando a collaborare con il successore per supportare la transizione fino alla fine dell'anno.Rose vanta unaà, maturata presso marchi leader a livello mondiale. Ha trascorso gli ultimi nove anni ricoprendo posizioni di leadership senior in, dove attualmente ricopre il ruolo di Chief Operating Officer, Global Enterprise. In questo ruolo, aiuta le più grandi aziende del mondo a utilizzare la tecnologia digitale e l'intelligenza artificiale per guidare la trasformazione aziendale.nel marzo 2023, è stata Presidente di Microsoft Western Europe e CEO di Microsoft UK. Tra i suoi precedenti incarichi figurano quello di CEO del business consumer UK die di Direttore Esecutivo delle Vendite Digital Entertainment e Media di Virgin Media. Ha inoltre trascorso 15 anni presso The Walt Disney Company, ricoprendo infine il ruolo di Senior Vice President e Managing Director di Disney Interactive Media Group EMEA.Rose è. Ha la cittadinanza britannica e americana e lavorerà sia a Londra che a New York.Il cambio al vertice arriva dopo il, scivolate ai minimi in 16 anni, dopo che il gruppo britannico ha tagliato le sue previsioni di profitto, citando l'intensificarsi delle pressioni macroeconomiche e un volume netto di nuovi affari inferiore alle attese.