Cina, Xi Jinping: avanti con il taglio dei dazi e importazioni di alta qualità

(Teleborsa) - Ladibasata su riduzione deied espansione delledi beni e servizi di alta qualità andrà avanti. A confermarlo è il presidente cinesenel suo intervento di apertura degli APEC Ceo Dialogues in corso in Malesia.Ampio spazio sarà dedicato al modello di sviluppo a "", guidato dall'. "Il nostro nuovo modello di sviluppo non è una singola circolazione domestica chiusa, ma una doppia circolazione aperta, interna e internazionale, che si promuove reciprocamente", ha detto Xi.Il presidente cinese ha difeso la, definita "irreversibile", e ha chiesto un maggioretra le politiche economiche delle comunità internazionali. Xi ha affermato che la Cina firmerà patti di libero scambio con più paesi e promuoverà un'iniziativadi alta qualità.