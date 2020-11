Analisi Tecnica: Euro FX Future del 20/11/2020

(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre

Seduta trascurata per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA, che archivia la giornata con un timido +0,03%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Future sul cambio Euro/Dollaro. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1,188. Primo supporto a 1,1848. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1,1833.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)